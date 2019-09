Berlin (dpa/bb) – Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Rettungswagens sind am Dienstag in Berlin-Weißensee drei Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Auto auf der Berliner Allee in den mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Rettungswagen, als dieser nach links in die Indira-Gandhi-Straße abbiegen wollte, wie die Berliner Polizei mitteilte. Warum der Autofahrer dies übersah, blieb zunächst unklar. Der 38-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Insassen des Rettungsfahrzeugs wurden mit leichten Verletzungen ambulant behandelt.