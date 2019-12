Berlin (dpa/bb) - Ein Auto und ein Motorroller sind in Berlin-Lichtenberg zusammengestoßen, dabei wurde der 44-jährige Rollerfahrer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 28-jährige Autofahrer den Rollerfahrer beim Linksabbiegen offenbar übersehen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Verletzte kam am Mittwochabend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt.