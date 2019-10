Berlin (dpa/bb) - Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Friedenau mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 56-Jährige war am späten Mittwochabend auf der Bundesallee in Richtung Bundesplatz unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Nähe der Görresstraße wurde das Motorrad demnach vom Wagen einer 43-jährigen Frau erfasst. Die Frau hatte gerade versucht, mit ihrem Auto zu wenden. Der Motorradfahrer stürzte, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Bundesallee musste an der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt werden.