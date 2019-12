Berlin (dpa/bb) - Am Montag sind bei mehreren Verkehrsunfällen in Berlin drei Fußgänger schwer verletzt worden. Eine 33-Jährige erlitt am Montagnachmittag in Kreuzberg lebensbedrohliche Verletzungen an Kopf und Rumpf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Unfall soll ein 24-Jähriger mit seinem Wagen bei Rot über die Gitschiner Straße gefahren sein. Dabei erfasste er die 33-Jährige, die die Lindenstraße bei Grün überquert haben soll. Die Frau wurde durch die Luft auf die Fahrbahn geschleudert. Sie kam in ein Krankenhaus.

Beim Rechtsabbiegen in die Ostseestraße in Prenzlauer Berg erfasste ein 64-jähriger Autofahrer am frühen Montagabend eine Fußgängerin. Die 58-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Beinverletzungen und kam in eine Klinik. Die Beamten bemerkten beim Autofahrer Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Ein dritter Unfall ereignete sich am Montagmittag in Mariendorf. Ein 68 Jahre alter Fußgänger wurde bei einem Wendemanöver des Autos einer 57-Jährigen angefahren und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Fahrerin mit ihrem Wagen auf dem Mariendorfer Damm gewendet und dabei den Fußgänger, der die Straße überquerte, erfasst haben. Der Mann kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.