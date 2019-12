Berlin (dpa/bb) - Ein Autofahrer hat im Berliner Ortsteil Baumschulenweg eine Seniorin angefahren und verletzt. Die 81-Jährige lief am Samstagabend mit einem Rollator an der Köpenicker Landstraße zwischen geparkten Wagen hindurch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Rentnerin anschließend die Fahrbahn betrat, wurde sie vom Auto eines 64-Jährigen erfasst, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus, der Fahrer blieb unverletzt. Der genaue Ablauf war zunächst noch unklar.