Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Steglitz ist ein Lastwagen beim Entladen an einer Baustelle umgestürzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, lief aus dem Lkw, der mit rund 40 Tonnen Betonrecycling beladen war, am Dienstagmorgen in der Körnerstraße nach dem Unfall außerdem Diesel aus. Rund 20 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, die Körnerstraße war währenddessen gesperrt. Der Fahrer erlitt einen Schock, blieb körperlich aber unverletzt.