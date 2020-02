Berlin (dpa/bb) - Eine 79 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Berlin-Reinickendorf von einem Sattelzug erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen sei es am Freitagmittag zu dem Unfall gekommen, als der Lasterfahrer in der Holzhauser Straße rechts auf die Autobahn 11 abgebogen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Seniorin sei auf dem Radweg unterwegs gewesen. Sie wurde an Beinen, Kopf und Rumpf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.