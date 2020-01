Berlin (dpa/bb) - Eine Radfahrerin ist am Sonntagmittag in Berlin-Johannisthal von einem Bus überrollt und tödlich verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Der Busfahrer habe die auf dem Radweg fahrende Frau offenbar übersehen, als er abbog, teilte die Polizei mit. Die Radfahrerin sei unter das Fahrzeug geraten. Der Fahrer des Busses der Linie 265 erlitt einen Schock. Es handelt sich um den zweiten tödlichen Rad-Unfall dieses Jahres.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog er gegen 12.20 Uhr vom Groß-Berliner Damm nach rechts in die Pilotenstraße ab. Die Radfahrerin war auf dem Groß-Berliner Damm unterwegs und wollte geradeaus in Richtung Segelfliegerdamm weiterfahren. 40 Einsatzkräfte waren am Unfallort am Groß-Berliner Damm.

Anfang Januar war am Kottbusser Tor eine 68-Jährige von einem rechtsabbiegenden Lasters erfasst und tödlich verletzt worden. Auch diese Frau fuhr auf dem Radweg.

Am Montag ist für die am Sonntag tödlich verunglückte Frau eine Mahnwache am Unfallort geplant. "Es macht fassungslos und wütend, was in Berlin geschieht. Letzte Woche wurde eine Radfahrerin von einem rechtsabbiegenden Lkw getötet, heute eine weitere von einem rechtsabbiegenden Bus", teilte Sophie Lattke vom Verein Changing Cities mit. "Wir fordern Sicherheit auf den Straßen für die 70 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Jetzt!"