Berlin (dpa/bb) - Eine 32 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Radlerin wollte zuvor am Sonntagabend im Berliner Ortsteil Rummelsburg an der Kreuzung Lückstraße/Schlichtallee links abbiegen, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte. Gleichzeitig bog jedoch ein aus gleicher Fahrtrichtung kommendes Auto rechts ab. Die Radfahrerin wurde auf die Motorhaube und gegen die Frontscheibe des Wagens geschleudert. Die Schwerverletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.