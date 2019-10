Berlin (dpa/bb) - Bei einer Kollision mit einem Auto ist eine Radfahrerin in Berlin-Biesdorf lebensgefährlich verletzt worden. Der Wagen eines 60-Jährigen erfasste die Frau am Donnerstagabend an einer Kreuzung in Berlin-Biesdorf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach fuhr die Radlerin dem Mann entgegen, der links abbiegen wollte. Die 57-Jährige stürzte über die Motorhaube auf die Straße und erlitt lebensgefährliche Kopf-, Bein- sowie Rumpfverletzungen. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert.