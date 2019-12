Berlin (dpa/bb) - Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Gesundbrunnen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer wollte an einer Kreuzung an der Pankstraße nach links abbiegen und ordnete sich in den entsprechenden Fahrstreifen ein, wie die Polizei mitteilte. Der 29-jährige Fahrradfahrer soll dann plötzlich von rechts in die Linksabbiegespur gefahren sein, wo ihn der Autofahrer mit seinem Wagen erfasste. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Aufprall am Rumpf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Pankstraße war an der Unfallstelle etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Bis Mitte November sind im Berliner Straßenverkehr fünf Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Im gesamten Jahr 2018 waren es elf. Im vergangenen Jahr wurden 806 Radfahrer schwer verletzt, mehr als 5000 leicht.