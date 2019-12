Berlin (dpa/bb) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Johannisthal ist am Dienstagabend ein Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 44-jährige Fahrer des Wagens in die Südostallee eingebogen sein. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der 39-Jährige verletzte sich an seiner Hand und Schulter und musste ambulant behandelt werden.