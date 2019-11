Berlin (dpa/bb) - Ein Radfahrer ist in Berlin-Moabit auf ein Auto aufgefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Ein 41-jähriger Autofahrer wollte nach Zeugenangaben rechts von der Gotzkowskybrücke in die Levetzowstraße abbiegen und bremste nach Zeugenangaben plötzlich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 27-jährige Radfahrer versuchte noch nach links auszuweichen und wurde nach dem Unfall am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.