Berlin (dpa/bb) - Ein Polizeiwagen ist in Berlin-Marzahn gegen einen Laternenmast gefahren, drei Beamte wurden leicht verletzt. Der Wagen war am Donnerstagabend im Einsatz, als er aus zunächst ungeklärten Gründen beim Abbiegen gegen den Mast fuhr, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Beamten wurden in ein Krankenhaus gebracht.