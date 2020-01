Berlin (dpa/bb) - Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Adlershof von einem Auto erfasst und noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Der 65-Jährige war am Dienstagvormittag auf der Rudower Chaussee unterwegs und wurde an der Kreuzung zur James-Frank-Straße von dem Auto erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersthelfer versuchten den Mann erfolglos wiederzubeleben. Der 32-Jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache und sucht nach Zeugen.