Berlin (dpa/bb) - Ein Fußgänger ist in Berlin-Lichtenberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 28-Jährige wurde durch den Aufprall am Samstagabend durch die Luft geschleudert und prallte auf die Fahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hatte die Hohenschönhauser Straße überquert, als er von dem Fahrzeug eines 59 Jahre alten Autofahrers erfasst wurde. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.