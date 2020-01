Berlin (dpa/bb) - Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Lankwitz schwer verletzt worden. Die 41-Jährige überquerte am Montagabend die Gallwitzallee, als sie von einem Auto erfasst wurde, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Demnach wurde der Wagen einer 40-jährigen Fahrerin sichergestellt. Ein Teil der Gallwitzallee war den Angaben nach am Abend für knapp drei Stunden gesperrt.