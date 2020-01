Berlin (dpa/bb) - Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen in Berlin-Spandau angefahren und schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer bog rechts in den Askanierring ab und erfasste dabei die Frau mit seinem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die 52-Jährige hatte eine Fußgängerfurt überquert und stürzte. Sie kam mit Verletzungen an Kopf, Becken und am Bein in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.