Fußgängerin in Schöneberg von Auto erfasst: schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Schöneberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 33-Jährige überquerte am Mittwoch gegen 8.00 Uhr den Ballonfahrerweg Ecke Sachsendamm, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei mit. Ein 43-jähriger Autofahrer sei links abgebogen, dabei habe sein Wagen die Fußgängerin erfasst. Die Frau sei auf die Straße geschleudert worden und habe Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen erlitten. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.