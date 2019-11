Berlin (dpa/bb) - Ein 57 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Neukölln von einem Lastwagen überrollt worden. Der Mann erlitt bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Emser Straße tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte der Mann an der Einmündung zur Karl-Marx-Straße das Gleichgewicht verloren und war auf die Fahrbahn gestürzt. Die Ermittlungen dauerten an.