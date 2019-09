Berlin (dpa/bb) - Ein 78 Jahre alter Mann ist in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Senior betrat am Dienstagabend die Fahrbahn der Seegefelder Straße, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Demnach konnte ein 77-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser kam mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.