Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist am Sonntagmittag in Berlin-Johannisthal unter einen BVG-Bus geraten und dabei getötet worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Frau sei eingeklemmt worden, hieß es. Der Busfahrer und ein weiterer Passant seien ins Krankenhaus gekommen, sie stünden unter Schock. 40 Einsatzkräfte waren am Unfallort am Groß-Berliner Damm.