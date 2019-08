Berlin (dpa/bb) - Bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof-Schöneberg ist am Dienstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Im Bereich der Hildburghauser Straße in Marienfelde erfasste um 8.50 Uhr ein Lkw die Frau, wie die Berliner Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Frau starb noch am Unfallort, der Lastwagenfahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich weder um einen Abbiegeunfall, noch um einen Unfall an einem Fußgängerüberweg, teilte eine Sprecherin mit. Die nächste Ampel sei vielmehr mindestens 20 bis 30 Meter entfernt gewesen. Der Unfallhergang wird noch untersucht. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.