Berlin (dpa/bb) - Ein Autofahrer hat in Berlin-Westend beim Üben von Fahrmanövern seinen SUV zum Umkippen gebracht. Der 18-Jährige drehte mit dem Wagen am Freitagabend mehrere Kreise und Achten auf dem Olympischen Platz, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei kippte das Auto schließlich auf die Seite. Ein Zeuge alarmierte die Beamten. Der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand, sein 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr richtete den umgekippten Wagen wieder auf.