Berlin (dpa/bb) - Ein Auto und ein BVG-Bus sind in Berlin-Charlottenburg zusammengestoßen. Dabei sind fünf Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 38 Jahre alte Busfahrer war demnach in der Nacht zu Samstag mit seinem Fahrzeug während einer Betriebsfahrt auf dem Kurfürstendamm unterwegs und stieß beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die 37 Jahre alte Fahrerin wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau sowie drei Mitfahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, ein weiterer Insasse wurde leicht verletzt. Der Busfahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Weil der Atem der Autofahrerin nach Alkohol roch, wurde nach Polizeiangaben ein Bluttest veranlasst. Das Ergebnis stand am Sonntag noch aus.