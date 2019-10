Berlin (dpa/bb) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Berlin-Hellersdorf einen Zivilwagen der Polizei gerammt und dabei drei Beamte leicht verletzt. Die Zivilfahnder - 24, 29 und 56 Jahre alt - waren in der Stendaler Straße in Richtung Zossener Straße unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als sie an der Arneburger Straße anhalten mussten, sei plötzlich ein hinter ihnen fahrender, 47-jähriger Autofahrer auf den Wagen aufgefahren. Als die Beamten ausstiegen und sich als Polizisten zu erkennen gaben, habe der Autofahrer aggressiv reagiert und wild gestikuliert.

Er soll am Mittwochnachmittag mehrmals auf die Männer zugegangen sein und ihre Aufforderungen ignoriert haben, auf Abstand zu bleiben. Nachdem die Polizisten ihn schließlich zu Boden brachten und Handfesseln anlegten, habe sich der Mann beruhigt. Eine Alkoholkontrolle ergab rund zwei Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben.