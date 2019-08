Berlin (dpa/bb) - Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg am Samstagmorgen schwer verletzt. Sein Fahrzeug habe sich nahe dem Bahnhof Zoologischer Garten aus bisher unbekannter Ursache überschlagen, sagte ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Polizei. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu seinem Alter konnten die Beamten nicht machen.