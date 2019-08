Berlin (dpa/bb) - Zwei Fahrradfahrer sind bei Unfällen mit abbiegenden Autos in Berlin-Wilmersdorf und Niederschöneweide verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Radfahrer war am Freitagabend an der Zoppoter Straße in Wilmersdorf unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem zunächst parallel fahrenden Wagen einer 67-jährigen Frau, die nach rechts in die Heiligendammer Straße abbog. Der Radfahrer flog auf die Motorhaube. Er kam mit Gesichts- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin hatte einen Schock.