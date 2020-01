Berlin (dpa/bb) - Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mariendorf schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen an der Kreuzung Lankwitzer Straße/Großbeerenstraße links in die Großbeerenstraße abbiegen. Nach Angaben der Polizei soll er dabei links an verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein. In weiterer Folge versuchte der Mann einer 24-jährigen Autofahrerin, die zeitgleich aus der Fahrzeugschlange nach links auf ein Gewerbegrundstück abbog, auszuweichen. Er touchierte ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab, beschädigte einen geparkten Roller, durchbrach den Zaun eines Supermarktes und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Er zog sich Beinverletzungen zu und kam stationär in eine Klinik.