Berlin (dpa/bb) - Ein Autofahrer hat in Berlin-Wedding die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit einem Taxi zusammengestoßen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Seestraße in Richtung Osloer Straße unterwegs, als er beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern geriet und zunächst gegen einen geparkten Pkw und einen geparkten Lkw fuhr. Danach sei das Auto erneut ins Schleudern gekommen und mit einem Taxi zusammengestoßen, das auf der Seestraße unterwegs war.

Der Autofahrer und seine Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Genauere Angaben zu ihrem Zustand und Alter sowie zum Zustand des Taxifahrers konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht machen. Den Angaben zufolge wurde beim Pkw-Fahrer Blut entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.