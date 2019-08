Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Hellersdorf ist ein 90 Jahre alter Radfahrer beim Versuch, einer entgegenkommenden Radlerin auszuweichen, gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Senior-Radler war gegen Mittag auf dem Radweg der Riesaer Straße in die falsche Richtung unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er der Radlerin nach links ausweichen wollte, geriet er gegen die Bordsteinkante und rammte sich beim anschließenden Sturz den Lenker in den Bauch. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die unbekannte Frau radelte davon. Die Polizei ermittelt.