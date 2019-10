Berlin (dpa/bb) - Eine 78 Jahre alte Frau, die in der vergangenen Woche in Berlin-Rudow von einem Linienbus angefahren und schwer verletzt worden war, ist am Donnerstagabend an ihren Verletzungen gestorben. Der genaue Unfallhergang war bislang unklar, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Am Freitag vergangene Woche war den Angaben zufolge ein 63-jähriger Busfahrer vom Zwickauer Damm in die Neuköllner Straße eingebogen. Dabei erfasste er die 78-jährige, die die Neuköllner Straße in Richtung Stubenrauchstraße überquerte. Die Frau erlitt dabei Kopfverletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfallhergangs.