Berlin (dpa/bb) - Bei einem abrupten Bremsmanöver eines Busses ist in Berlin-Gesundbrunnen eine 67-Jährige im Fahrzeug lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Die Frau sei in dem Bus der Linie M27 gestürzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor war ein schwarzes Auto rückwärts von der Böttgerstraße auf die Pankstraße gefahren. Der Busfahrer habe am Freitag gebremst und so einen Zusammenstoß verhindern können. Der Autofahrer fuhr unerkannt weg. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.