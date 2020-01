Berka vor dem Hainich (dpa/th) - Ein schwerer Schulbusunfall nahe Eisenach hat am Donnerstagmorgen zwei Kinder aus dem Leben gerissen. Wie das Landratsamt des Wartburgkreises mitteilte, wurden außerdem 20 Schüler und der Busfahrer verletzt. Alle Kinder seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerte sich bestürzt. "Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen", schrieb er am Donnerstag auf Twitter. "Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen."

Angaben zum Alter der Kinder oder welche Klasse sie besuchten, gab es zunächst nicht. Auch zum Geschlecht der Getöteten gab es noch keine Infos. Nach ersten Polizeiangaben war der Bus von Eisenach zu einer Grundschule in Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis) unterwegs. Gegen 7.30 Uhr soll es am Ortseingang von Berka auf eisglatter Straße zu dem Unfall gekommen sein. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam der Bus von der Straße ab und rutschte einen Hang hinunter in einen Wasser führenden Graben. Auf Bildern ist zu sehen, wie der Bus auf der Seite liegt.

Nach Angaben des Landratsamtes sind Notfallseelsorger und Kriseninterventionsteams im Einsatz. Alle Eltern der Kinder seien informiert. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) wollte in die betroffene Grundschule kommen, Innenminister Georg Maier (SPD) machte sich auf den Weg zum Unfallort. Für 11.30 Uhr war eine Pressekonferenz in Eisenach geplant.

Am Donnerstagmorgen kam es auch in Oberbayern zu einem Unfall mit einem Schulbus, bei dem neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt wurden. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus war aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Schnaitsee und Obing (beide Landkreis Traunstein) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.