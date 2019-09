Bergenhusen (dpa/lno) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bergenhusen im Kreis Schleswig-Flensburg ist eine Frau in der Nacht zum Sonntag ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Ein Fahrer kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, fuhr links an einer Verkehrsinsel vorbei und kollidierte mit einem Baum, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt eine Mitfahrerin so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb.

Der Fahrer und drei weitere Mitfahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Fahrer zu schnell gefahren ist.