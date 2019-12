Berg (dpa/lby) - Ein Lastwagen-Fahrer ist nach dem Überholen auf der Autobahn 9 bei Berg in Oberfranken mit seinem Lkw umgekippt. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu, wie das Polizeipräsidium Bayreuth in der Nacht zum Montag mitteilte. Der 32-Jährige hatte gegen Mitternacht einen anderen Lastwagen überholt und war beim Wiedereinscheren aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Als er gegenlenkte, kippte der Sattelzug um. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 000 Euro. Während der Bergung musste die A9 in Richtung Berlin zeitweise gesperrt werden.