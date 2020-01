Bensheim (dpa/lhe) - Ein Mann hat einen Elfjährigen in Bensheim mit seinem Auto angefahren und soll daraufhin geflüchtet sein. Der Junge kam nach dem Unfall am frühen Freitagmorgen mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete. Er befand sich mit einem Freund auf dem Weg in die Schule. Als beide gerade einen Zebrastreifen überquerten, fuhr der ältere Mann den Angaben zufolge aus einem Kreisverkehr heraus und übersah dabei das Kind. Zwar sei der Fahrer kurz aus seinem Wagen ausgestiegen, habe die Unfallstelle dann aber kurzerhand verlassen. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet und bittet Zeugen, sich zu melden.