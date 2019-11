Belm (dpa/lni) - Ein 72-jähriger Radfahrer ist in der Gemeinde Belm bei Osnabrück von einem Auto überfahren worden. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei Osnabrück mit. Der Radler sei am Montag ungebremst auf eine Kreisstraße gefahren. Ein 67-jähriger Autofahrer habe den Mann daraufhin mit seinem Wagen überrollt. Der Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Ermittler und Unfallgutachter untersuchten den Unglücksort am Nachmittag.