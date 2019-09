Rastatt (dpa/lsw) - Für die Bergung eines verunglückten Motorbootes musste die Schifffahrt am Sonntag auf dem Rhein bei Rastatt gesperrt werden. Der Bootsführer war gegen eine Buhne gefahren - ein Damm, der unter Wasser lag. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die mangelnde Ortskenntnis des Mannes der Grund für den Unfall am Sonntag. Er und die zweite Person an Bord retteten sich mit einem Beiboot von dem steckengebliebenen Gefährt, in das Wasser eindrang. Knapp eine Stunde war der Schiffsverkehr gesperrt.