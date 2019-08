Ossiach (dpa) - Seerosen sind einer deutschen Urlauberin in Österreich beinahe zum tödlichen Verhängnis geworden. Die 75-Jährige aus Bayern verfing sich beim Schwimmen im Ossiacher See 15 Meter vom Ufer entfernt in Kärnten mit den Beinen in den langen Stielen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 63 Jahre alter Deutscher sei ihr in einem Ruderboot zu Hilfe geeilt, habe sie aber nicht befreien können, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Mit Hilfe zweier weiterer Touristen und einem Gartenschlauch als Seil sei die mittlerweile bewusstlose Frau dann an Land gebracht worden. Polizeibeamte hätten sie wiederbeatmen können.