Bautzen (dpa/sn) - Ein 20-Jähriger ist in Bautzen mit seinem Wagen zu schnell gefahren und gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Seine Mitfahrerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer, der bei dem Aufprall am Freitagabend unverletzt blieb, hatte einen Alkoholwert von knapp 1,1 Promille. Seinen Führerschein musste er abgeben.