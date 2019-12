Baden-Baden (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Baden-Baden ist ein 16-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei war am Freitagnachmittag ein Kleinwagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Geländewagen zusammengestoßen. Der 18-jährige Fahrer des Kleinwagens sowie zwei Insassen des Geländewagens trugen leichtere Verletzungen davon. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungshubschraubers waren am Unglücksort. Sie kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in verschiedene Kliniken. Die L 79a (Schlossbergtangente) war deshalb länger gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 40 000 Euro.