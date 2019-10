Bad Zwischenahn (dpa/lni) - Bei einem Unfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hatte ein Stoppschild missachtet, woraufhin sie im Kreuzungsbereich mit einem von links kommenden Auto kollidiert war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto, in dem ein Elternpaar mit zwei Kindern im Alter von sieben Monaten und vier Jahren saßen, überschlug sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Alle fünf betroffenen Personen kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. An beiden Autos entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden.