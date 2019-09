Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Bei der Kollision mit einem Auto ist ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 75 Jahre alte Pkw-Fahrer sei am Samstag auf der Bundesstraße 260 bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige starb noch am Unfallort. Der Autofahrer kam schwer verletzt in eine Klinik. Zu einem weiteren Motorradunfall kam es ebenfalls in der Nähe von Bad Schwalbach, als eine 52-Jährige mit ihrer Maschine auf ein vor ihr bremsendes Auto auffuhr. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.