Köln/Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Ein seit Tagen vermisster 25-Jähriger aus Rheinland-Pfalz ist in Köln tot aus dem Rhein geborgen worden. Die Leiche wurde am Sonntag in der Nähe einer Diskothek gefunden, in der der junge Mann zuletzt gesehen worden war, wie die Polizei mitteilte. Die Todesursache war demnach noch unklar.

Am Samstagabend hatte der Vater des 25-Jährigen eine Vermisstenanzeige gestellt, da er seinen Sohn seit Mittwoch nicht mehr gesehen hatte. An dem Tag war der 25-Jährige aus Grafschaft (Kreis Ahrweiler) beruflich nach Köln gefahren und abends in die Disco nahe am Rhein gegangen. Seitdem habe es keinen Kontakt mehr mit ihm gegeben.