Bad Lobenstein (dpa/th) - Ein 54-jähriger Autofahrer ist bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Er sei am Freitagmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf der Bundesstraße 90 ins Schleudern gekommen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 58 Jahre alte Autofahrer stieß frontal in die rechte Seite des Wagens des 54-Jährigen, der in seinem Auto eingeklemmt wurde - und auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Der 58-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die B90 war etwa für etwa drei Stunden gesperrt.