Bad Kissingen (dpa/lby) - Weil sein Navigationsgerät zum Geradeausfahren aufforderte, hat ein 71-Jähriger in Bad Kissingen einen schweren Unfall verursacht. Der Mann habe an einer Stelle, an der dies nicht erlaubt sei, die Bundesstraße 286 gequert, weil das Navi dies angezeigt habe, teilte die Polizei am Montagabend mit. Es kam zur Kollision mit einem anderen Auto. Von der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des Mannes durch eine Hecke geschleudert, rutschte einen Abhang hinab und prallte anschließend noch gegen einen Baum.