Bad Frankenhausen/Nordhausen (dpa/th) - Eine 23-Jährige ist in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) von ihrem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie musste am Freitag mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei in Nordhausen mitteilte. Den Angaben zufolge hatte sie den Wagen auf der Straße abgestellt und war ausgestiegen. Warum sich dieser wieder in Bewegung setzte, ist noch unklar. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.