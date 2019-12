Bad Dürrenberg (dpa/sn) - Die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrenberg (Saalekreis) und Kreuz Rippachtal in Fahrtrichtung München ist nach stundenlangen Staus und Behinderungen wieder befahrbar. Die A9 in diesem Bereich war am Montagmorgen voll gesperrt werden, weil ein Lastwagen mit Baustellenteilen kollidiert war und die auf zwei Fahrstreifen reduzierte Autobahn blockiert hatte, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Dienstag. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach der Bergung des Lastwagens, die eine Vollsperrung notwendig machte, blieb einer der zwei Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu Behinderungen und Staus. Mittlerweile sind beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung München wieder befahrbar.