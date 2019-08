Bad Berleburg (dpa/lnw) - Ein 56-Jähriger ist in Bad Berleburg (Kreis Siegen-Wittgenstein) mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich schwer verletzt. Vermutlich habe er ein Schlagloch übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anwohner hätten den Mann nach dem Unfall am Mittwochabend verletzt entdeckt. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus gebracht. Ob er in das Schlagloch reingefahren oder bei dem Versuch gestürzt war, es zu umfahren, war zunächst unklar.